Pioli: "Ibra ha dato una svolta, è un professionista fantastico"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato dell'arrivo di Ibra al Milan: "Ha dato una svolta all'ambiente il suo arrivo, è evidente, lo puoi toccare qui a Milanello come fuori. Ibra non è un giocatore qualsiasi, non è una personalità qualsiasi, a me sta piacendo tantissimo. Lo conoscevo da avversario, è un professionista fantastico, anche oggi è stato l'ultimo giocatore a lasciare Milanello. E' attento, si sta ponendo nel modo giusto per capire tutte le situazioni che andranno a svilupparsi".