Pioli: “Ibrahimovic? Non c'è stato bisogno di parlare”

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Se ho parlato con Ibra? Parlo spesso con i miei giocatori, sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Siamo tutti nella stessa direzione, reagiamo tutti per il bene della squadra. Non c'è stato bisogno, siamo tutti consapevoli di aver giocato male ma abbiamo le qualità per rifarci". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della gara con il Verona, commentando la reazione dello svedese dopo la sostituzione nella gara con il Lille. "Farlo riposare? Valuterò Zlatan settimana dopo settimana. L'ho utilizzato ultimamente nel modo migliore per la sua condizione. Sarà un futuro impegnativo, ma valuteremo strada facendo, cambiano sempre le partite e gli avversari. Non guardiamo troppo in là". (ANSA).