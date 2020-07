Pioli, il Milan ancora non è in riserva

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "E' un peccato che la stagione finisca? A me interessa che la benzina duri fino al 2 agosto, poi è giusto che la squadra si prenda un po' di tempo. Stiamo correndo forte, fare più punti di quelli fatti finora sarebbe stato difficile anche solo da prevedere. Ma siamo sempre al 7/o posto, il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva". Stefano Pioli spinge il suo Milan a dare il massimo contro Sassuolo e Atalanta. "Nelle prossime due partite dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra e di stare sul pezzo. Poi avremo un po' di tempo per recuperare energie per le ultime due". (ANSA).