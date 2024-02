Pioli indica le tre favorite per vincere l'Europa League. Ce n'è una sorprendente

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Rennes, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato della partita e di altri temi. Ecco alcune risposte fornite dal tecnico milanista ai colleghi presenti in sala stampa.

Il Milan è tra le favorite per vincere l’Europa League: “Prima di pensare al Milan tra le favorite, dobbiamo passare il turno. Ad oggi, per me, le favorite sono Liverpool, Bayer Leverkusen e Atalanta”.