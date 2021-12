Pioli: "Mi spiace per Pellegri. Leao? Ha preso una botta, non era il caso di rischiare"

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha fatto il punto sugli indisponibili: "Mi dispiace per Pellegri, era la sua occasione e la sua partita. Leao ha preso la botta, si stava indurendo un po' il muscolo e non era il caso di rischiare. Credo che salirà velocemente l'emozione nel preparare la prossima partita e il Liverpool è l'avversario più prestigioso che potremmo incontrare; abbiamo voluto questa occasione. La prestazione di martedì sera dipende da noi, al di là delle qualità dell'avversario".