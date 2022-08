Pioli: "Nei giocatori vedo la fame necessaria per scrivere altra pagine"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così il successo del Milan contro il Bologna: "La squadra ha lavorato con ritmo, collaborazione, energia per tutta la partita. Abbiamo commesso errori tecnici sicuramente, possiamo fare meglio. Le aspettative ce le siamo alzati da soli, vogliamo fare di più. Finché vedrò i miei giocatori affamati... io vedo la fame necessaria per scrivere altra pagine. I particolari fanno la differenza sul grande livello anche per essere più lucidi nel fare le scelte. Anche oggi abbiamo esagerato nella profondità".