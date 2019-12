Pioli: "Piatek non è un caso, è un giocatore importante"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare della squadra emiliana e della condizione dei rossoneri. Alla domanda se Piatek fosse da considerarsi un caso, data la crisi di gol da cui è afflitto il giocatore polacco, Pioli ha risposto così:

"Non esiste un caso di un giocatore su un gioco di squadra. Dobbiamo puntare su questo. Il caso di un singolo giocatore non esiste, per me esiste un caso Milan. Lavoriamo tutti insieme. Non c'è un problema Piatek, il Milan sta cercando in tutti i modi di uscire da questa situazione delicata".