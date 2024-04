Pioli: "PSG e Dortmund semifinaliste? Si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il livello"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, Stefano Pioli ha parlato anche delle partite di ieri sera in Champions League, che hanno visto Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, squadre inserite nello stesso girone dei rossoneri, in semifinale:

Ultima spiaggia?

"Ho letto anche io. Sì, perché l'occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l'anno prossimo e domani daremo il massimo".

PSG e Dortmund in semifinale...

"Noi siamo gli stessi che sono andati in semifinale di Champions. Non è questione di ingenerosità, ma che si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il nostro livello. Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco.