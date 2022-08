Pioli: "Qui mi sento nel posto giusto per ottenere il massimo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che sfida personale vuole vincere con sé stesso Stefano Pioli? Ecco la risposta del tecnico nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, gara che sarà valida per la seconda giornata di campionato: "Sento di avere grandi responsabilità, sia su come schiero la squadra che su come la motivo. Cerco di essere sempre diretto, perché dobbiamo lavorare bene insieme e cercare di continuare nel nostro percorso di crescita. Come i giocatori, anche io devo crescere e qui mi sento essere nel posto giusto per ottenere il massimo".