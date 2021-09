Pioli studia la formazione anti-Atletico: ballottaggi a centrocampo e in attacco

Il quotidiano Tuttosport si proietta alla prossima sfida del Milan, quella in Champions contro l'Atletico Madrid. A livello di formazione - riporta il noto giornale - Pioli dovrà decidere se confermare in campo Kessie o affidarsi al duo formato da Tonali e Bennacer, apparsi più pimpanti dell’ivoriano. In difesa ci sarà il ritorno di Calabria dall’inizio al posto di Kalulu, mentre in attacco ci potrebbe essere la conferma di Giroud. Alle sue spalle agirà il tridente formato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, con Rebic prima alternativa dalla panchina.