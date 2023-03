Pioli studia una coppia alternativa per Firenze: Rebic-De Ketelaere

MilanNews.it

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione riportate oggi da Tuttosport, Stefano Pioli starebbe pensando di schierare sia Charles De Ketelaere che Ante Rebic nella gara di domani sera contro la Fiorentina. I due andrebbero a sostituire Diaz, turno di riposo, e Leao, squalificato. Soprattutto per il croato sarà interessante capire se e come verrà utilizzato e come si adatterà al nuovo schieramento di Pioli che non lo ha mai visto protagonista dal primo minuto.