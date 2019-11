Pioli su Bonaventura: "Ha giocato con qualità e determinazione"

Intervenuto su Milan TV al termine di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha parlato così di Jack Bonaventura, autore della rete del pareggio rossonero: "Ha giocato con qualità e determinazione. Quando ha calciato in porta ha messo grande determinazione in quel tiro. Abbiamo bisogno di tornare a fare risultato, anche per i tifosi che sono sempre al nostro fianco. La squadra ha grande voglia di uscire da questo momento".