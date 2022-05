Pioli su Ibrahimovic: "Ci tiene tantissimo, è un giocatore sopra tutti per qualità e intelligenza"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, parlando anche di Zlatan Ibrahimovic: "Ci tiene tantissimo, come tutti noi. È chiaro che stiamo vivendo un momento importante, domani si chiuderà un campionato. I bilanci si fanno a fine stagione. Tra il vincere e il non vincere ci sarebbe differenza. Tutti i miei giocatori devono pensare che domani potranno essere decisivi. Ha portato mentalità, qualità, è un giocatore sopra tutti per qualità e intelligenza calcistica. Ha portato quella personalità che serviva ad una squadra giovane. È un punto di riferimento, poi sono stati bravi i suoi compagni a seguirlo e a diventare giocatori molto più forti rispetto a quando Zlatan è arrivato".