Pioli su Ibrahimovic: "E' stato importante per il nostro percorso, la sua presenza è sempre positiva"

Quanto le ha fatto piacere la presenza di Ibrahimovic oggi? Così Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla seguente domanda:



"Zlatan doveva venire prima del derby, ma ha avuto un impegno ed è venuto oggi. Sappiamo quando Ibra tenga a noi e quanto sia stato importante per il nostro percorso. La sua presenza è sempre positiva. Ha fatto piacere a me, alla dirigenza, ai compagni. Ci vedremo anche fuori a cena. Siamo "amici", non sono più il suo allenatore".