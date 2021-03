Pioli su Leao: "Deve dare il massimo ma lo sta facendo, deve trovare continuità di rendimento"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sulla prova di Rafa Leao contro l'Udinese: "Leao deve dare il massimo in ogni singola partita, è quello che sta facendo. Con l'Udinese non ha trovato la giocata vincente, i difensori dell'Udinese hanno sempre avuto la meglio su di noi. Leao sa che deve ancora lavorare su queste situazioni, per trovare una continuità di rendimento che serve a lui e alla squadra".