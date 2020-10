Pioli su Leao e Theo: "Hanno qualità importanti, devono continuare a voler crescere"

Intervistato da Milan TV, Stefano Pioli si è espresso su Leao e Theo Hernandez, protagonisti in rossonero nonostante la giovanissimi età: "Stiamo parlando di due giocatori molto giovani che ancora devono riempire il loro bagaglio, sia dal punto di vista tecnico e tattico, sia dal punto di vista caratteriale, ma che hanno sicuramente qualità importanti, devono continuare a crescere e a volere questi miglioramenti e a lavorare con grande applicazione. Sono fortunati perché hanno del talento ma sanno benissimo, sappiamo tutti benissimo, che il talento da solo non basta per raggiungere grandi risultati se non accompagnato da un lavoro, da una passione, da una dedizione quotidiana".