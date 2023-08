Pioli su Leao: "E' un obiettivo mandare Rafa il più possibile in possesso, lui deve muoversi con più continuità"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole contro il Barcellona, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao come riporta gazzetta.it: "Servire di più Leao? Chiaro che è un obiettivo mandare Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e lui ci deve dare la possibilità di servirlo, muovendosi con più continuità".