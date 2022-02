Pioli su Leao: "Giocatore eccezionale, ma se vuole giocare 90 minuti deve correre fino alla fine come i compagni"

Intervistato a Sky Sport, Mister Pioli ha parlato così della prestazione di Rafael Leao: "Leao è un giocatore eccezionale, con grandi caratteristiche ma non deve accontentarsi. Non deve accontentarsi di aver segnato il gol, se vuole giocare 90 minuti deve correre fino alla fine come tutti i compagni. Non so se siamo la squadra più forte del campionato ma di certo non siamo secondi a nessuno in quanto a spirito. Rafa è cresciuto tantissimo, così come Tonali. Non si devono accontentare perchè sono giovani e perchè sanno che senza il sacrificio, il successo non arriva"