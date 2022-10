Pioli su Maignan: "Stava facendo di tutto per tornare, dovrà restare fuori fino a gennaio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Monza, soffermandosi anche sull'infortunio subito da Mike Maignan: "Ci dispiace per l'infortunio di Mike, stava facendo di tutto per tornare. Lui spingeva per giocare prima, abbiamo fatto le cose al meglio, ma purtroppo si è fatto male ad un altro muscolo. Purtroppo mi sa che dovrà restare fuori fino a gennaio".