Pioli su Modric: "L'ho incontrato due anni fa in vacanza. Lui si era presentato come grande tifoso del Milan"

Pioli su Modric: "L'ho incontrato due anni fa in vacanza. Lui si era presentato come grande tifoso del Milan"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:49News
di Enrico Ferrazzi

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domenica sera in casa del Milan, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina e grande ex della partita, ha parlato così di Luka Modric: "Come proveremo a limitare Modric? L'ho incontrato due anni fa in vacanza. Lui si era presentato come grande tifoso del Milan, io gli ho fatto i complimenti: sulla qualità del giocatore non c'era dubbio, sulla costanza di come vive le partite dimostra di essere un grande campione. Dovremo provare a limitarlo" le sue parole riportate da firenzeviola.it. 

Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese