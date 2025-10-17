Pioli su Modric: "L'ho incontrato due anni fa in vacanza. Lui si era presentato come grande tifoso del Milan"
Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domenica sera in casa del Milan, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina e grande ex della partita, ha parlato così di Luka Modric: "Come proveremo a limitare Modric? L'ho incontrato due anni fa in vacanza. Lui si era presentato come grande tifoso del Milan, io gli ho fatto i complimenti: sulla qualità del giocatore non c'era dubbio, sulla costanza di come vive le partite dimostra di essere un grande campione. Dovremo provare a limitarlo" le sue parole riportate da firenzeviola.it.
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
