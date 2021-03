Pioli su Romagnoli: "Non contento per Roma ma si è fatto trovare pronto con l'Udinese"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sulla scelta di Roma e sull'esclusione di Romagnoli, sottolineando come il capitano non abbia fatto i salti di gioia ma allo stesso tempo abbia accettato la scelta con professionalità: "Ha accettato la mia scelta, non con soddisfazione, ma ha accettato la scelta con professionalità e poi si è fatto trovare pronto con l'Udinese".