Pioli su Suso: "Intoccabile? Non ho promesso nulla a nessuno. Se mi dà garanzie gioca"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Suso, sottolineando di non partire prevenuto nello schierarlo ma di utilizzarlo in quanto offre più garanzie degli altri: "Sono subentrato, mi piace molto arrivare dall'inizio, non ho promesso niente a nessuno, non ho scelto neanche un giocatore. Ho chiesto ai giocatori di dare il massimo. Finché Suso mi darà più garanzie giocherà. Suso sta bene fisicamente. Fin quando darà garanzie di essere migliore dei compagni giocherà, vale per tutti. Sono partiti tutti allo stesso livello".