Pioli sugli arbitri: "Dobbiamo adeguarci al metro arbitrale europeo, allo spettacolo e alla fluidità"

Intervistato a MilanTV, Stefano Pioli ha parlato così del match troppo spezzettato contro la Samp: "Venivamo da arbitraggi dove i mezzi falli non si fischiavano. Dobbiamo adeguarci al metro arbitrale europeo, allo spettacolo e alla fluidità. Spezzettare significa far perdere il ritmo ai giocatori. Bisognerebbe giocare di più e fischiare meno: io sono per il tempo effettivo".