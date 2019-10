Pioli sui calciatori: "Mi piace che si sentano liberi di fare quello per cui sono portati"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato il suo pensiero relativamente alle qualità dei calciatori: "Cerco di far fare un calcio propositivo ai calciatori, le qualità fanno la differenza. I giocatori di qualità devono cercare la giocata e tentare l'1vs1. Dobbiamo conoscerci bene, ho dato a certe posizioni la libertà di mettere in mostra le qualità. Col Lecce abbiamo creato tanto. Mi piace che i giocatori si sentano liberi di fare le cose per cui sono portati".