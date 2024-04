Pioli sui cambi tardivi: "Leao e Pulisic sono giocatori in fiducia. Ci è mancato il guizzo"

Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi passano per 1-0 a San Siro e si mettono in pole position per il passaggio del turno in vista del ritorno all'Olimpico fra sette giorni. Prestazione deludente complessiva dei rossoneri che alla fine recriminano anche per una traversa, ma non ci sono giustificazioni. Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli.

Sui cambi troppo tardivi: "Perchè Leao e Pulisic sono giocatori in fiducia, dai quali ti puoi aspettare anche in serate non delle migliori la giocata importanti. Nel secondo tempo la partita la stavamo facendo ma ci è mancato il guizzo. Ho fatto i cambi quando pensavo fosse giusto"