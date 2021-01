Pioli sui rinnovi: "La proprietà vuole prolungare e c'è volontà da entrambe le parti"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso sulla situazione rinnovi, in particolare quello di Hakan Calhanoglu: "Credo ci sia la volontà della proprietà di rinnovare i contratti in scadenza, c'è una trattativa. Sono qui ad aspettare, ma la cosa positiva è che ci sia la volontà da entrambe le parti. La cosa che conta è vedere i ragazzi attenti e sereni".