Pioli sul Milan in Champions League: "Se ci manterremo ai nostri livelli..."

MilanNews.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è così espresso ai media presenti a margine della premiazione della 43a edizione del Torneo Nereo Rocco sul cammino dei rossoneri in Champions League: "Continuo a credere che non c'è tanta differenza tra giocare bene in Italia e in Europa o che la Serie A non sia allenante. La Champions richiede un ritmo molto alto, ma niente di impossibile. Se ci manterremo ai nostri livelli anche le sfide con il Chelsea sono alla nostra portata".