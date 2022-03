MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla sua squadra: "Se è un peso psicologico rimanere così in alto? Io vedo una squadra determinata, convinta e con la serenità necessaria per affrontare questo finale di campionato. Sapremo affrontare le partite con la giusta concentrazione e determinazione".