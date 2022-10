Pioli sull'infortunio di Kjaer: "Mi segnerà la partita in cui potrà rientrare"

MilanNews.it

“Ho parlato con Simon. Domani sarà un altro giorno e mi segnerà la partita in cui potrà rientrare. Kjaer arriva da un infortunio lungo, purtroppo può succedere. Stava benissimo, aveva giocato poco in Nazionale. Purtroppo, gli infortuni arrivano quando stai bene. Tornerà e non avrà problemi a reagire ad infortunio che ci può stare". Così Stefano Pioli in conferenza stampa post Empoli sulle condizioni di Kjaer.