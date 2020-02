Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato delle partenze di Suso e Piatek. Queste le sue parole: "Suso ci ha salutato con molta serenità dopo la partita di martedì sera. Krys non l'ho visto perché è andato via subito. Non abbiamo avuto problemi, ha lavorato sempre con grande professionalità".