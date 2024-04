Pioli verso Roma-Milan: "Credo che la Roma abbia giocato al massimo del loro livello a San Siro, noi sotto il nostro livello"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre Sassuolo-Milan, partendo dall'analisi su ciò che non è andato nel match del Mapei Stadium: "Le due disattenzioni, le tre su cui abbiamo subito il gol. Poi non è vero che non siamo stati coraggiosi con la palla, abbiamo preso posizioni buone. Abbiamo provato a giocare tra le linee, provando anche a giocare profondo. Credo sia stata la partita in cui abbiamo tirato di più in tutto l'anno: se segnavamo 5-6 gol non c'era niente da dire per quanto abbiamo creato. Mi tengo lo spirito, sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juve, ma con l'obiettivo di arrivare secondi e di pensare alle prossime partite. Però dobbiamo alzare il livello, perché per le prossime partite servono attenzione e qualità superiori".

Cosa è mancato oggi?

"La squadra ha talento, qualità, deve avere idee chiare su cosa fare con la palla e senza palla: è la priorità del mio lavoro ed ciò su cui lavoreremo per la Roma e per l'Inter. Ma non parlerei oggi di atteggiamento perché avevamo la testa da un'altra parte, ma di disattenzioni sì. Poi noi giochiamo dentro i nostri prinicipi, cercando delle posizioni che ci possano garantire sulla carta dei vantaggi. Credo che la Roma abbia giocato al massimo del loro livello a San Siro, noi sotto il nostro livello. All'Olimpico dobbiamo metterci più qualità".