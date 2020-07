Pioli: "Voglio ringraziare i tifosi con una prossima stagione all'altezza, dobbiamo colmare il gap col quarto posto"

Stefano Pioli, intervistato da Milan TV nel post partita di Milan-Atalanta, ha parlato così dell'affetto dei tifosi e dell'obiettivo per la prossima stagione:

L’affetto dei tifosi: “Non posso che ringraziarli. I social non fanno parte della mia vita, ma esco di casa e vedo gente. È bello vedere che c’è rispetto per il lavoro che abbiamo fatto, non vedo l’ora di poterli ringraziare con una prossima stagione all’altezza”.

Il gap colmato: “I risultato da gennaio ad ora ci dicono così, ma poi i campionati ripartono da zero. Poi dovremo avere una certa continuità, siamo il Milan e dobbiamo lavorare tanto e essere ambiziosi. Abbiamo giocatori forti e dobbiamo lavorare tanto per portare in alto questo club”.

Il Milan del futuro: “Deve continuare così, dobbiamo dare continuità al nostro lavoro. Sappiamo cosa vogliamo e come stare campo, ci sarà continuità e dobbiamo sfruttarlo. Dal 6 gennaio ad oggi siamo secondi in classifica, ma questi punti non li avremo l’anno prossimo. Dovremo contare a quanti punti arriveremo dal quarto posto, sarà quello il gap su cui lavorare e migliorare".