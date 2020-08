Pioli vs Cagliari: nove vittorie su diciotto confronti

Stefano Pioli, da allenatore, ha sfidato il Cagliari in diciotto occasioni, riuscendo a prevalere in nove occasioni. Per quanto riguarda l'altra metà degli incontri, quattro si sono conclusi in pareggio, mentre gli altri cinque hanno visto vittoriosa la formazione sarda. L'ultimo successo del tecnico emiliano contro i rossoblù risale allo scorso 11 gennaio, quando il Milan espugnò la Sardegna Arena grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic.