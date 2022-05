Piqué netto: "La Superlega distruggerebbe il calcio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, si è così espresso in una chiacchierata con Gary Neville sulla Super League: "Secondo me distruggerebbe il calcio. Le grandi squadre ne trarranno vantaggio ma distruggerà club come Siviglia, Valencia o club inglesi che hanno molti tifosi. Non avranno più entrate per 5,10 anni, ammazzerebbe il calcio. Posso capire il punto di vista dei grandi club, cercano di difendere i loro interessi, ma non credo che questa sia la giusta direzione. So che andrò contro il mio club ma è solo la mia opinione. Capisco il punto di vista di Barca, Madrid e Juventus ma per un tifoso non è la strada giusta".