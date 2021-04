Pirlo: "Agnelli e Allegri a cena? Oltre al calcio c'è l'amicizia, è come se andassi a cena con Maldini"

Ti saresti aspettato una presa di posizione della Juventus dopo le notizie riguardanti l'incontro tra Agnelli e Allegri? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così: "No, nessuna presa di posizione. Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro. Loro sono amici e a parte il calcio l'amicizia resta, è come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo verrebbe fuori di me come allenatore del Milan. Oltre al calcio c'è anche l'amicizia, sono cose normali".