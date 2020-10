Pirotecnico 3-4 tra Bologna e Sassuolo: neroverdi secondi da soli in classifica

Pirotecnico il lunch match della quarta giornata di campionato: il Sassuolo vince 4-3 al Dall'Ara, aggiudicandosi il derby emiliano. I rossoblù passano in vantaggio con Soriano al 9', ma Berardi trova subito il pareggio al 18'. Ritornano avanti i padroni di casa grazie a Svanberg (39'), portandosi poi sul 3-1 con Orsolini (60'). Un'illusione quella bolognese, perché i neroverdi prima accorciano con Djuricic (64'), poi pareggiano con Caputo (70') e infine trovano il gol vittoria grazie alla sfortunata autorete di Tomiyasu al 77'. Vittoria importante per il Sassuolo che raggiunge quota 10 in classifica che gli vale il secondo posto solitario.