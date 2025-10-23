Pisa, Gilardino: "Allegri un modello, ma proveremo a fare punti a San Siro"

(ANSA) - PISA, 23 OTT - "Dobbiamo scendere in campo con grandissimo orgoglio di poter giocare in quello stadio da neopromossa contro la squadra prima in classifica. Allegri è un grande allenatore, un punto di riferimento per tutti, ma noi dobbiamo provare a prendere punti ovunque". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigila dell'anticipo di campionato di domani sera, quando i nerazzurri saranno ospiti dei rossoneri. "Servirà - ha spiegato l'allenatore - grande umiltà e spirito di sacrificio in difesa, ma anche grande consapevolezza e personalità quando avremo la palla. Niente è impossibile nel mondo del calcio. Conosciamo bene le qualità tecniche del Milan, ma dobbiamo provarci". Gilardino guarda anche al tour de force di questo momento del campionato: "Giocheremo due partite molto ravvicinate, domani a san siro e giovedì contro la Lazio, quindi avrò bisogno di tutti i giocatori della rosa e tutti devono farsi trovare pronti".

Il tecnico elogia Allegri perché "se il Milan ha ritrovato grande compattezza difensiva e merito è suo che è stato bravo anche a esaltare le qualità dei sindaci ed è riuscito a dare una mentalità vincente a questa squadra: lui è un punto di riferimento, un allenatore molto preparato, vincente che ha saputo dare identità e Dna ai rossoneri". Infine, il ricordo di ex e del suo debutto in A contro i rossoneri non ancora maggiorenne nel Piacenza grazie a Gigi Simoni: "Il Milan - conclude Gilardino - è stato un pezzo della mia vita, della mia carriera. Lì ho vissuto momenti bellissimi, con il gruppo di mister Ancelotti con il quale vincemmo un po' tutto. E' un ricordo bello della mia crescita dopo l'esperienza al Parma. E Simoni fu l'allenatore che ebbe l'intuizione di farmi esordire in serie A a 17 anni nel Piacenza, buttandomi dentro contro i grandi campioni che c'erano allora proprio nel Milan". (ANSA).