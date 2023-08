Platini ricorda Paolo Rossi: "La sua scomparsa un autentico choc"

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera, l'ex calciatore della Juventus Michel Platini ha parlato della morte di Paolo Rossi. Tardelli racconta di aver saputo della morte di Paolo Rossi al mattino da una sua telefonata. Platini: "È vero, ho chiamato Marco, Antonio Cabrini, Zibi Boniek. Avevo visto Paolo poco tempo prima a Forte dei Marmi e non mi era sembrato che stesse male. È stata una terribile sorpresa, un autentico choc. Paolo era davvero una brava, bella persona.

Lui non era matto di calcio, con lui si poteva parlare di tutto. Io gli rubavo le sigarette, lui si arrabbiava moltissimo. Sono stati anni speciali, ci siamo divertiti tanto e abbiamo vinto tanto. Giocavo non solo con grandi calciatori, ma con uomini speciali, molti dei quali sono restati miei amici. E quel mattino ci siamo ritrovati ancora insieme, per condividere l’assurdità della scomparsa di Paolo".