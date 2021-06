Platini: "Super League? I club hanno diritto di crearsi un torneo per fatti loro"

L’ex Presidente della UEFA ed ex calciatore fra le altre della Juventus, Michel Platini, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, dove ha toccato anche il tema della Super League. Platini ha detto: “La lotta tra UEFA e i membri della Super League mi fa ridere davvero. Da 50 anni i club vogliono cambiare la formula. I dirigenti c’erano quasi riusciti, poi c’è stata una reazione forte, dei tifosi e dei media e così il progetto è rientrato, per il momento. La gente e la stampa hanno fatto quello che l’Uefa non ha saputo fare, cioè tenere assieme tutti i club. La mia idea sulla Super League è che i club hanno tutti i diritti di organizzarsi un loro torneo e di non partecipare alla Champions League o ad altre manifestazioni gestite da UEFA o FIFA”.