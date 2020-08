Playoff di B, il Chievo elimina l'Empoli di Ricci. Il Milan ora può iniziare a parlare con i toscani

Il Chievo ha battuto l'Empoli nel primo quarto di finale nei playoff di Serie B. La gara è terminata 1-1 grazie alle reti di Garritano e Tutino nei tempi supplementari, a premiare i veneti in virtù della miglior posizione in classifica. Da segnalare addirittura tre errori dal dischetto: uno del Chievo e due dell'Empoli, uno dei quali dopo il novantesimo. Termina quindi la corsa del club toscano, società in cui milita Samuele Ricci, calciatore monitorato con estrema attenzione dal Milan. I discorsi con l'Empoli erano stati rimandati al dopo playoff (qui l'anticipazione di MilanNews.it), di conseguenza le società potranno iniziare a parlare del giovane centrocampista di Pontedera.