Poli: "E' stato un onore, da tifoso rossonero, aver indossato la maglia del Milan"

L'ex centrocampista rossonero Andrea Poli, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha parlato così della sua vecchia esperienza con il club di Via Aldo Rossi: "Sono stati quattro anni complicati. Abbiamo cambiato sei allenatori in quattro anni, di cui tre erano alla prima esperienza. E' stato il periodo più difficile dell'era Berlusconi, ma non è un rammarico. E' stato un grande onore poter indossare, da tifoso milanista, la maglia del Milan per più di centro partite".