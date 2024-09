Polverosi sul CorSport: "Se il Milan è quello col Liverpool e l’Inter quella di Manchester, Fonseca rischia"

Archiviata la Champions League, lo sguardo è proiettato al derby. Sia per il Milan, reduce dal k.o. interno con il Liverpool al termine di una partita in cui è stato dominato; sia per l'Inter, che invece contro i campioni d'Inghilterra del Manchester City si è fatta rispettare e in casa loro ha ottenuto un punto. Basta questo a spiegare chi arriverà meglio alla stracittadina di domenica sera. E proprio su questo si sofferma anche Alberto Polverosi nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ci eravamo divertiti di più, ma tanto di più, a guardare il Liverpool a San Siro che il City nella sua casa. Ma il dubbio, più di un dubbio, è legato alle sue avversarie milanesi. L’Inter a Manchester ha giocato una partita seria, da squadra matura, con personalità, incurante della netta differenza tecnica con gli inglesi, ha giocato alla pari di una delle due formazioni più forti d’Europa. Il Milan l’esatto contrario.

Così, mentre i Reds venivano giù come una pioggia di meteoriti e colpivano da ogni parte, i citizens palleggiavano con quel lento, estenuante e noioso possesso che ricordava i momenti di scarsa lucidità (pochi, ma ne ha passati anche lui, sia chiaro) di Guardiola. Alla vigilia del derby, i primi due giorni di questa MaxiChampions hanno dato un’indicazione chiara. Se il Milan è quello col Liverpool e l’Inter quella di Manchester, Fonseca rischia".