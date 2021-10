Porto-Milan: secondo i bookie stesse probabilità di vittoria, ma serve vincere per rispondere all’ultima chiamata qualificazione.

Si riaccendono i motori della Champions con l’ultimo turno d’andata della fase a gironi. Al do Dragao è già sfida decisiva per gli uomini di Pioli e Conceicao che, viste le posizioni di classifica, devono assolutamente vincere per sperare ancora nella qualificazione. In Champions il Milan non batte il Porto dalla seconda giornata dei gironi edizione 1993/1994, da quel momento solo 2 pareggi ed una sconfitta per i rossoneri. Bilancio positivo per il Milan contro le squadre portoghesi: secondo quanto rilevato da Oddschecker, infatti, 10 vittorie e 7 pareggi in 19 scontri totali; solo due invece le sconfitte subite entrambe a San Siro per mano del Porto.



IL CAMMINO DI MILAN E PORTO

In campionato il Milan vive un momento magico: 7 vittorie ed 1 pareggio nelle prime 8 giornate, è il miglior avvio dei rossoneri nell’era dei 3 punti. La vittoria in rimonta sul Verona è l’ultima di una striscia positiva di 4 successi consecutivi (Venezia, Spezia, Atalanta e appunto Verona) che valgono oggi la seconda piazza in solitaria con 22 punti conquistati su 24 disponibili. Nello stesso numero di giornate il Porto ha ottenuto un andamento simile in campionato: 20 punti in classifica e secondo posto ad una lunghezza di distanza dal Benfica capolista. Inoltre, Porto e Milan nelle ultime 5 partite di campionato hanno fatto registrare lo stesso trend: 4 vittorie ed un pareggio per entrambe. L’ultima uscita del Porto è la sfida contro la modesta Sintrense in Portugal Cup che ha visto la squadra di Conceicao uscire trionfante per 5-0, prima di questo incontro 3 vittorie consecutive in campionato contro Pacos de Ferreira, Gil Vicente e Moirerense. In Champions League la sfida tra Porto e Milan può rappresentare per entrambe l’ultima possibilità per tentare la qualificazione. Nonostante gli 0 punti ottenuti, le prestazioni di livello contro Liverpool e Atletico Madrid danno fiducia al Milan contro un Porto che, fin qui, ha racimolato solo 1 punto grazie allo 0-0 contro i Colchoneros di Simeone ma sono usciti con le ossa rotte dopo l’1-5 contro il Liverpool di Klopp.



SECONDO I BOOKMAKER

Sostanziale parità nelle chance di vittoria per le due squadre, visto anche l’identico trend fatto registrare nelle ultime 5 partite di campionato (4 vittorie ed un pareggio). Secondo la rilevazione fatta da Oddschecker, le possibilità di vedere il Milan trionfare sono le stesse del Porto, con il segno 1 che - con il 35% - ha le stesse probabilità di verificarsi del 2. Il restante 15% di probabilità, invece, riguarda il pareggio. Dall’analisi delle quote ci arriva un altro dato interessante, ed è la possibilità che le squadre vadano a segno: 60% la probabilità che Milan e Porto segnino entrambe un gol, 40% l’evento opposto. Lato Under/Over, simili l’eventualità di vedere più o meno di 2 reti, con L’Over 2,5 che parte favorito con circa il 52% di opportunità di verificarsi contro il 48% dell’Under 2.5.

di Luca Paglia