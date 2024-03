Preoccupano le condizioni di Joe Barone. Atteso per oggi un aggiornamento dal San Raffaele

Tutto il mondo della Fiorentina e in generale del calcio italiano si stringe attorno a Joe Barone, direttore generale colto da un grave malore mentre era assieme alla squadra nella trasferta di Bergamo, a poche ore di distanza dal match contro l'Atalanta. Condizioni apparse critiche da subito, quelle del dirigente di Pozzallo, trasportato inizialmente all'ospedale di Bergamo e poi d'urgenza al San Raffaele di Milano. Lì l'immediato inserimento in terapia intensiva cardiochirurgica e l'operazione andata a buon termine, ma con condizioni generali molto critiche già dal momento del suo arrivo in struttura.

Per descrivere al meglio le condizioni attuali di Joe Barone, volendo con assolutezza evitare qualsivoglia tipo di speculazione, viene in soccorso il comunicato ufficiale diffuso nella serata di ieri dalla stessa società toscana: "ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Professor Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca".

Nella giornata di oggi sono attesi nuovi aggiornamenti, che tutto il mondo del calcio italiano si augura essere più positivi possibile. Per il resto, per pensare a cose come quando recuperare la partita in un calendario così affollato per entrambe, non è decisamente ancora il momento adatto.