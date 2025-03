Presidente Lega B: "Lo scopo primario è la valorizzazione dei nostri giovani"

vedi letture

Il tema della valorizzazione dei giovani rimane centrale all’interno del calcio italiano, e di conseguenza anche per la Serie B. A parlare dell’argomento è stato il presidente della Lega B Paolo Bedin, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a NumeroDiez:

“Dobbiamo porci nell’idea che ogni lega, e quindi ogni campionato, deve avere una funzione all’interno di un sistema, che sia nazionale o internazionale. L’obiettivo della Lega B è quello della valorizzazione dei giocatori e della loro definitiva consacrazione verso i palcoscenici dei massimi campionati. In questa ottica i 13 azzurrini chiamati nelle varie Under, così come gli stranieri convocati nelle rispettive nazionali, hanno la possibilità di formarsi in un campionato competitivo e performante come il nostro”.

“Avere giocatori provenienti da diversi Paesi del mondo rimane una bella vetrina, con una sottolineatura. Oltre alla quantità è importante la qualità tecnica che essi esprimono. Se è vero che abbiamo il 75% di italiani che giocano nel nostro campionato e, quindi, il 25% di stranieri, ecco che penso che questo obiettivo sia stato raggiunto, almeno in buona parte. Se incrementiamo il numero di atleti stranieri, penso che debbano portare un valore aggiunto al nostro campionato. Al netto che lo scopo primario della Serie B rimane quello della valorizzazione dei nostri giovani”.