Primavera, Milan-Cagliari 2-4: il tabellino della partita

La Primavera del Milan ha perso oggi alla Puma - House of Football contro il Cagliari per 4-2. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: sardi avanti con Mutandwa e Konate, poi è arrivato il gol di Liberali che ha accorciato le distanze. ll terzo gol degli ospiti è arrivato al 28'st con Vinciguerra, i rossoneri hanno nuovamente ridotto le distanze grazie ad un autogol di Catena, ma nel recupero ecco la rete di Konate che ha chiuso la partita.

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Jiménez, Parmiggiani, Nsiala, Magni (23'st Bakoune); Malaspina, Stalmach (29'st Victor); Cuenca (29'st Scotti), Zeroli, Liberali (23'st Martinazzi); Sia. A disp.: Torriani; Amaral Castilho, Paloschi, Perina; Sala; Simmelhack, Skoczylas. All.: Abate.

CAGLIARI (4-3-3): Iliev; Arba, Cogoni (38'st Pintus), Catena, Idrissi; Sulev (38'st Deriu), Carboni, Marcolini; Konate, Vinciguerra, Mutandwa (38'st Achour). A disp.: Renna; Balde, Casali, Conti, Franke, Mellino, Pulina. All.: Pisacane.

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Gol: 15'st Mutandwa (C), 16'st Konate (C), 19'st Liberali (M), 28'st Vinciguerra (C), 32'st aut. Catena (M), 51'st Konate (C).

Ammoniti: 45' Jiménez (M), 5'st Magni (M), 38'st Mutandwa (C), 42'st Carboni (C), 43'st Zeroli (M), 44'st Vinciguerra (C).