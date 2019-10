Primavera Milan, secondo posto in classifica

Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alla reti di Bresciani e Pecorino, il Milan primavera conclude la seconda frazione di gioco con altri quattro gol: Brescianini, Tonin, Frigerio e Haidara, per un totale di 6 reti realizzate (e zero subite). Per la prima volta nella gestione Giunti, i rossoneri superano i 3 gol in una partita, a dimostrazione che i ragazzi lavorano tanto e bene. Oltre ad una grandissima vittoria, la squadra mantiene il secondo posto e inizia a lasciare dietro lo Spezia che ora si trova a quattro distane, che proprio oggi ha perso 2-1 contro la capolista, a punteggio pieno, Verona.