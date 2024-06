Prime parole di Fonseca da allenatore del Milan: "Un onore, un orgoglio, una responsabilità"

Paulo Fonseca ha affidato ai propri canali social le proprie sensazioni dopo essere stato nominato allenatore del Milan: "Un onore, un orgoglio, una responsabilità. Forza Milan!" è il primo messaggio lanciato dal tecnico portoghese.

Nel corso della sua conferenza stampa come nuovo Senior Advisor di Redbull, Zlatan Ibrahimovic lo ha annunciato così:

"Abbiamo studiato bene, abbiamo messo dei criteri su cosa cerchiamo e cosa vogliamo: con tanti pensieri abbiamo scelto Fonseca per portare la sua identità di quei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che gioca la squadra con un gioco dominante e offensivo. Volevamo portare qualcosa di nuovo ai giocatori: abbiamo studiato come allena, come gioca, come prepara le partite. Portare qualcosa di nuovo anche a San Siro, dopo cinque anni. Con questi giocatori che abbiamo è quello che si sposa il più possibile. Fonseca è l'uomo giusto, siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto".

51 anni, Fonseca raccoglie il testimone lasciato da Stefano Pioli. Ha firmato per le prossime tre stagioni.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Un onore, un orgoglio, una responsabilità. Forza Milan! <a href="https://t.co/KyJn2cR50v">https://t.co/KyJn2cR50v</a></p>— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) <a href="https://twitter.com/PFonsecaCoach/status/1801200162846495108?ref_src=twsrc%5Etfw">June 13, 2024</a></blockquote>