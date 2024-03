Primo assist di Okafor in A. Ne aveva fatto uno in Champions, decisivo per l'Europa rossonera

Quello contro l'Empoli è il primo assist di Noah Okafor in Serie A. Non il primo assist in assoluto con i rossoneri, considerando quello per Chukwueze a Newcastle, che ha permesso al Milan di restare in Europa, se pur in quella minore.

Lo svizzero, arrivato in estate dal Salisburgo, in questa stagione si è distinto soprattutto come bomber di scorta, capace di risolvere la situazione a partita in corso. Cinque le reti segnate, di cui 4 da subentrato. Un numero da record in campionato che condivide con il compagno di squadra Luka Jovic. In quest'ultimo turno è stato schierato per la quarta volta da titolare da Stefano Pioli. Le altre partite in cui è stato scelto nell'undici iniziale sono state contro il Cagliari (dove ha segnato), il Genoa e il Monza.