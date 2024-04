Probabile formazione Roma: De Rossi non tocca nulla, un solo cambio obbligato

Domani sera Roma e Milan si affronteranno in una partita tesissima che mette in palio un posto nella semifinale di Europa League. Si parte dal vantaggio giallorosso di un gol, maturato dopo la partita di andata di una settimana fa. I rossoneri dovranno essere bravi a ribaltare tutto davanti a uno Stadio Olimpico che si preannuncia bollente. Lato Roma, mister Daniele De Rossi non ha intenzione di toccare nulla nell'undici che una settimana fa sbancava San Siro. Ci sarà solamente un cambio obbligato: al posto di Cristante squalificato ci sarà Bove.

Questa la probabile formazione della Roma domani sera:

ROMA (4-3-3):

Svilar

Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola

Bove, Paredes, Pellegrini

El Shaarawy, Lukaku, Dybala